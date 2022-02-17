港鐵前維修工認偷拍女子如廁及裙底還押候判 (19:12)

被告林樂恒（39歲）原被控一項非法拍攝或觀察私密部位，和3項有違公德的行為罪，控方今撤銷一項有違公德的行為罪。辯方求情時稱，被告從事飛機維修員20年，前年因新型冠狀病毒疫情失去工作，其後從事港鐵維修員，惟僅工作至去年年尾。另被告父母退休，父親腦部被驗出有腫瘤，冀法庭輕判。

案情指稱，被告於2021年11月10日在大圍積存街太平洋酒吧內的女廁拍攝一名女職員如廁，事主發現後與另一名女子要求被告交出手機。被告聲稱自己喝醉，並已刪除有關片段。酒吧經理報警處理，被告警誡下保持緘默，其後稱「我知我精神有問題，我知錯啦」。

警方檢取其手機進行調查，發現涉案兩段片段，分別以低角度及高角度拍下女職員如廁，並看到其臀部及大腿等位置。警方更檢出其他女子的裙底片段，包括去年8月12日在旺角港鐵站，以及8月23日在九龍灣港鐵站扶手電梯拍攝兩名女子的裙底，而她們並不知情。被告於錄影會面中，承認拍下片段，並稱自己一時衝動下犯案。