控方質疑訕笑即沒不適　前區議員葉子祈稱幽默應對「幼稚」巴士客　涉違口罩令今午結案陳辭 (13:58)

前區議員葉子祈涉去年5月7日，在巴士上除口罩與他人爭執，以及向警員解釋患焦慮症和有呼吸困難。他否認誤導警務人員、公眾滋擾、故意阻撓巴士司機3罪及一項「口罩令」傳票控罪，案件今（17日）於觀塘裁判法院續審。控方質疑被告遭其他乘客指罵時仍訕笑，可見他並非感不適及呼吸困難，被告否認，並解釋認為其他乘客行為「幼稚」，故想模仿他們，以幽默的方式應對。審訊今午續作結案陳辭，裁判官杜浩成撤回被告原有的保釋。
庭上播放案發時巴士閉路電視片段，顯示被告葉子祈（現年27歲）與其他乘客爭執時搖頭及訕笑。被告同意片段中看不到其精神狀況轉差，但不認同杜官指稱他表情「得戚」，反稱當時受壓，不懂得應對，故以幽默的方式反應。
控方質疑被告曾向乘客稱「我唔想戴住」，反映他並非不能戴口罩，而是不想戴，被告說「呢個係選擇」，亦代表他選擇不戴口罩。被告不同意，並解釋「選擇」之意是乘客「選擇害怕我唔戴口罩，所以先有啲咁嘅哄動」。
辯方早前呈上被告的精神科醫生報告，診斷他患有適應障礙伴隨焦慮與憂鬱情緒。控方質疑被告患有適應障礙而非他聲稱的焦慮症，故他向警員表示患焦慮症是撒謊，被告否認，但同意他僅在2020年3月應診一次，沒再覆診。他在辯方覆問下解釋，認為藥物令他病情反覆，加上求診費用昂貴，故沒再覆診。