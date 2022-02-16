3青年藏雷射筆噴漆等罪成還押候判　官：帶防護裝備是預期暴力衝突 (20:04)

被告為學生吳兆綸（18歲）、地盤工人胡穎謙（24歲）和學生梁經龍（21歲），各被控於2019年9月8日於銅鑼灣維園附近干犯在公眾地方管有攻擊性武器罪；次被告另被控管有物品意圖摧毁及損壞財產罪。

法官引述案情稱，當晚警方到維園掃蕩時，從吳兆綸、梁經龍身上搜出一支雷射筆，胡穎謙則被搜出兩支雷射筆、一罐噴漆和光時口號的海報。辯方早前爭議涉案物品的呈堂性，質疑並非屬於3名被告。法官信納警員證供可靠，表示證物由同一警員處理和保管，不受干擾。

對於警員被指遺漏生理鹽水和摺櫈等證物，法官稱，警方可能已退還與案件無關的證物予被告，透明的生理鹽水亦不顯眼，因而遺失「唔出奇」，她認為情況有改善空間，但不影響證供質素，不同意辯方稱警員是馬虎疏漏。她相信證物處理是連貫妥善，並從3名被告身上檢取，因此裁定被告全部罪成。