屯院舌癌漢抽痰後亡裁死於不幸　官拒接納涉事學護及護士證供　家屬考慮索償 (18:33)

裁判官裁定，死者湯權（終年61歲，吊機操作員）於2018年8月4日屯門醫院C4病房，因醫護未有為其造口喉管作出足夠檢查，而不知道喉管鬆脫；又或葉美麟及張港耀某些作為，令死者喉管脫落，堵塞氣道，出現呼吸困難、心臟停頓。死者同年8月25日下午1時54分因缺氧性腦損傷離世。

裁判官裁決時稱，學護拉簾為死者抽痰直至急救，僅有學護葉美麟及護士張港耀的證供，惟對兩人證供「有好大疑問」，如葉美麟庭上稱抽痰時「有嘢頂住」，但其口供紙稱是抽不到痰。張港耀則在庭上多次更改口供，他原稱葉美麟向他求助時，表示死者咳得很嚴重、很辛苦，抽不到痰。惟其後改稱，葉曾說死者嘔血及「有嘢頂住」，更稱死者曾用手想拔喉，惟這些內容均沒有在其口供紙透露，遂拒絕接納兩人的口供。

裁判官最終提出建議，包括當局應制訂系統，確保指引有效分發予所有相關的醫護人員，定期作出監督、查察，及定下違反指引的後果；就使用氣管造口的病人，應確保其造口得到適時適當的檢查及護理，定下相關指引；當局亦應定期提醒醫護人員就醫療程序作出詳細紀錄的重要性，定下相關指引及監督機制。