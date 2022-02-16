女子就違《禁蒙面法》罪成不服上訴　上訴方質疑警混淆另一人 (17:22)

答辯方為律政司，上訴人為蔡玉雲，她早前被判囚兩個月，已服刑完畢，並有到庭旁聽。上訴方稱，追截警員指出2019年10月4日及5日藍田啟田商場外一帶有非法集結，他看到一名約1.5米高的女子的側面，看不到女子腰以下的位置，質疑他應無法看到女子位於腰下的手挽袋圖案，且上訴人被捕時束上馬尾，惟警員卻指出她微曲長髮及肩。另上訴人供稱患哮喘，故戴上口罩，並曾呈上文件證明，惟莫官僅拒絕上訴人的口供，沒有處理有關文件。

答辯方則稱，警員事隔年半作供，記憶或會模糊，並獲莫官接納。即使上訴方指出，上訴人是閉路電視片段中另一名女子，但也有足夠證據指稱她參與非法集結。至於上訴人聲稱患哮喘，但呈上的文件為中醫處方箋，無日期或病情嚴重程度等；又質疑上訴人戴的布口罩不透氣，且她在現場逗留，暴露於影響健康的環境，故認為上訴人患哮喘並非戴上口罩的合理辯解。