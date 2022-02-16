新冠疫苗｜養和及港大醫學院研究：近98%過敏求診者適合接種新冠疫苗 (16:20)

醫管局設立的新型冠狀病毒疫苗過敏安全門診一度累積數千宗轉介個案，養和醫院與港大醫學院聯合研究，評估及分析去年2月至6月期間，養和醫院過敏病科中心及醫管局港島西聯網疫苗過敏安全門診共1127名求診者的可用醫療紀錄。結果顯示，經免疫及過敏病科專科醫生評估後，近98%求診者均適合接種新冠疫苗。研究已在《世界過敏組織雜誌》發表。
在1127名求診者中，有25名求診者經評估後被建議延遲接種，21人有多種疑似藥物過敏反應，其餘2人對信使核糖核酸（mRNA）疫苗的輔料聚乙二醇（PEG）的皮膚測試結果呈陽性，當中一人對PEG的嗜鹼性粒細胞活化測試（BAT）結果呈陽性，另一人打一針復必泰後，被診斷為對疫苗內含輔料過敏，獲建議轉打科興疫苗。
是次研究由港大內科學系臨牀助理教授李曦，與養和醫院免疫及過敏病科專科醫生李德康共同領導。團隊稱，研究顯示新冠疫苗對大部分被視為較高風險過敏的人安全，認為不必要的轉介會令門診輪候時間延長，導致懷疑過敏者延誤接種，建議把「對其他疫苗（或相關輔料）出現嚴重過敏反應」於接種特別注意事項之列表中刪除，又建議當局盡快規定所有註冊藥物需附有完整的輔料清單，香港過敏科醫學會已更新其指引。