新冠疫苗｜養和及港大醫學院研究：近98%過敏求診者適合接種新冠疫苗 (16:20)

在1127名求診者中，有25名求診者經評估後被建議延遲接種，21人有多種疑似藥物過敏反應，其餘2人對信使核糖核酸（mRNA）疫苗的輔料聚乙二醇（PEG）的皮膚測試結果呈陽性，當中一人對PEG的嗜鹼性粒細胞活化測試（BAT）結果呈陽性，另一人打一針復必泰後，被診斷為對疫苗內含輔料過敏，獲建議轉打科興疫苗。

是次研究由港大內科學系臨牀助理教授李曦，與養和醫院免疫及過敏病科專科醫生李德康共同領導。團隊稱，研究顯示新冠疫苗對大部分被視為較高風險過敏的人安全，認為不必要的轉介會令門診輪候時間延長，導致懷疑過敏者延誤接種，建議把「對其他疫苗（或相關輔料）出現嚴重過敏反應」於接種特別注意事項之列表中刪除，又建議當局盡快規定所有註冊藥物需附有完整的輔料清單，香港過敏科醫學會已更新其指引。