新冠疫情｜增4285陽性　4264宗屬本地感染　另約7000宗初步陽性 (16:35)

衛生防護中心公布，截至今日（16日）零時，本港新增4285宗新型冠狀病毒陽性個案，其中4264宗屬本地感染。新增個案當中，包括48宗疑染Delta變種病毒、3138宗疑屬Omicron變種。今日另暫有約7000宗初步陽性個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，前日（14日）初步陽性的樣本中，約1200個尚未完成覆檢。另外，目前7000多宗初步陽性個案當中，「有一定數量」樣本未從私人化驗所送往衛生防護中心作覆檢，張竹君呼籲相關化驗所盡快提交樣本。
張竹君表示，深水埗扶幼會則仁中心有一宗確診，另有一些快速測試陽性個案，衛生防護中心正與則仁中心的主管跟進。張竹君稱，該中心暫未染疫的兒童原應安排送院檢疫，惟因醫院設施緊張故未能入院，暫時在中心地下原址檢疫，據她了解最近當中很多小朋友已「無乜病徵」；則仁中心2樓另有多人檢疫。
張竹君指出，目前個案上升趨勢未止，社區仍有傳播，「大家都很擔心」，呼籲市民盡量減少社交活動。
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