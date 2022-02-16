新冠疫苗｜5至11歲童今起可打復必泰　家長見兒童染疫亡　憂子不打針不受保護 (14:41)

馬太帶同5歲兒子到場打針，她表示，新冠病毒已存在多時，她本身在機場從事物流工作，但因應疫情及早前有機組人員染疫，擔心增加子女受感染風險，於是數個月前辭去工作。她表示，近日已開始有兒童染疫後死亡，擔心兒子再不打針就無法受保護。她昨日（15日）亦已為4歲女兒預約接種科興疫苗，但要待下月才有名額，她稱雖然也想為女兒預約接種復必泰，但礙於年齡限制，並沒選擇。

李女士帶同6歲兒子前來接種，並為兒子穿上全套保護衣及戴面罩。她表示，圓洲角體育館鄰近威爾斯親王醫院，兒子最近較少外出，為安全起見便為他穿上保護衣。李女士的5歲女兒有接種科興疫苗，認為兩款疫苗沒太大分別。

曾染疫6歲童接種 家長稱欲回英國安全起見先打針

林女士亦帶6歲兒子到場打針，她說兒子大半年前曾在英國感染新冠病毒，她研究了很多資料，認為接種的好處較多，她與丈夫亦已接種兩劑疫苗，打算下月返回英國。由於當地疫情嚴重，為安全起見便帶兒子前來接種，接種中心護士徵詢醫生意見後，亦認為兒子適合接種。

3間復必泰兒童接種中心當中，位於啟德的香港兒童醫院及沙田圓洲角體育館接種中心今日投入服務，至於位於南區的港怡醫院的兒童接種中心則會在下周四（24日）起提供服務。

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