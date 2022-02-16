稱新冠疫苗通行證政策侵人權歧視　市民申司法覆核求推翻 (15:01)

申請人為鍾宋旺，建議答辯人為特首辦公室。申請人在自行撰寫的申請書指出，他與家人沒有接種疫苗，時常出入商場街市等地，他認為不打疫苗者不得進入受規管的場所，將侵害其不打疫苗的權利，亦令「打疫苗者」與「不打疫苗者」待遇有別，屬制度上的歧視，更有可能造成市民間的分化，有礙共同抗疫。此外，須接種疫苗才可享有人身及工作自由，亦屬違法及違憲。

申請書續指出，政府有責任協助市民維持身體健康，但無權以任何方式迫使市民接受指定治療及藥物，更何況「打了疫苗和沒有打疫苗的人也會染疫」，病毒也可依附在不同地方，疫苗已不能作為「絕對標準」去判斷市民的健康狀況，反之抗疫重點應為提升自身免疫力，建議可從精神和肉體方面入手，包括齋戒及行善等，並指出單方面強推疫苗政策只會為社會帶來負面問題，要求取消「錯誤的疫苗政策」。

申請書又稱，政府專家的建議有可能錯誤影響官員決策，作為香港市民有義務和責任避免政府作出錯誤決定，望當局正確思考，又望特首及其他官員參考《金光明最勝王經》等佛經及書籍治港，另冀法庭作出正確裁決。