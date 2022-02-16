19歲女子涉攜打火機燃料等理大外暴動受審　辯方爭議遭插贓嫁禍 (14:13)

被告郭凱盈（19歲）被指稱於2019年11月18日在油麻地彌敦道和窩打老道交界附近，連同其他人暴動。她另被控在彌敦道524A號後巷分別管有一把多用途鉗及一罐打火機燃料，並在非法集結中使用蒙面物品，即半面式防毒面罩。

控方開案陳辭指出，示威者於案發前一天佔領理大，不同的人前往理大附近支持。案發當日凌晨近4時，警方沿彌敦道驅散，逾百名黑衣示威者向警員照射雷射光、投擲磚塊及汽油彈，警方發射橡膠子彈及推進後，有約10人逃入吉野家旁的橫街。

警員在橫街追截和拘捕被告，被告攜帶一把多用途鉗，它附有15厘米長的摺疊刀子，以及攜有一罐載有126毫升、含易燃溶劑的燃料。被告警誡下保持緘默。警員18772鍾家潤（音譯）供稱，被告當時佩戴防毒面罩、頸繫頭盔，他曾使用胡椒噴劑制服反抗的被告，他從背囊內搜出涉案萬用刀（即多用途鉗）等後，將它們放回背囊。聆訊午續。