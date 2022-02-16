新冠疫情｜公務員事務局一般職系處長陳信禧新冠初步陽性 (13:15)

聶德權檢測陰性將再驗

公務員事務局回覆查詢時表示，公務員事務局長聶德權並非密切接觸者，亦非與陳信禧在同一樓層工作，但陳信禧曾參與內部會議，會議期間雙方一直有佩戴口罩。局方稱，聶德權已先後進行過快速抗原及深喉唾液檢測，全部結果呈陰性，亦會再次檢測。局方補充，現時暫時未有公務員事務局員工被列為密切接觸者。

【12:57】據了解，公務員事務局一般職系處長陳信禧確診新型冠狀病毒。本報正向公務員事務局查詢，包括陳信禧在確診前有否與公務員事務局長聶德權開會接觸，正等候局方回覆。

翻查資料，陳信禧曾參與協調政府推動接種新冠疫苗工作，包括去年11月出席接種第三針疫苗記者會，以及去年出席多個外展接種疫苗活動。根據政府資料，陳信禧1987年加入政府工作，曾任職多個部門，自2018年10月起擔任公務員事務局一般職系處長，職責包括管理行政主任、文書及秘書職系，非公務員合約聘用等範疇。