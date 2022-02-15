涉轉載許智峯帖文煽惑投白票　兩人認罪下月判刑准保釋 (16:48)

兩名被告為銷售員陳健民（36歲）及辦公室助理梁月嫦（65歲），各被控一項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為的罪名。陳健民被指稱在2021年10月30日至11月9日期間犯案，梁月嫦的犯案日期為同年10月30日至12月16日。

案情指出，2021年立法會換屆選舉於去年12月19日舉行，提名期開始前一晚即10月29日，區議會兼立法會前議員許智峯在其facebook專頁上發布帖文提倡「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票以表達對政府的不滿，並邀請他們轉載或分享帖文。翌日，梁月嫦和陳健民先後轉載帖文讓公眾閱覽，廉署同日發新聞稿提醒市民，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬違反第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條的罪行，並呼籲市民嚴守法規，有關新聞稿經多個本地媒體發布。

陳健民及梁月嫦在同年11月9日被捕，二人在錄影警誡會面中均承認曾轉載相關帖文。廉署經調查發現，他們所轉載的帖文分別展示至11月9日及12月16日。