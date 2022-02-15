新冠疫情｜醫管局7間指定診所　供染疫輕症者求醫【附名單及預約熱線】 (16:48)

指定診所周一至日包括公眾假期服務，時間為上午9時至下午1時，以及下午2時至下午5時。

醫院管理局新型冠狀病毒確診個案指定診所：

●港島東區

筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

預約電話：2560 0211

●港島中西區

堅尼地城賽馬會普通科門診診所

預約電話：2817 3215

●九龍黃大仙區

柏立基普通科門診診所

預約電話：2383 3311

●九龍觀塘區

九龍灣健康中心普通科門診診所

預約電話：2116 2812

●新界荃灣區／葵青區

南葵涌賽馬會普通科門診診所

預約電話：2615 7333

●新界沙田區

圓洲角普通科門診診所

預約電話：2647 3383

●新界元朗區

天水圍（天業路）社區健康中心一樓

預約電話：3124 2200

醫管局支援熱線1836115 可查詢醫療問題

何婉霞補充，醫管局支援熱線1836115今日已開始運作，供正在等候入院的染疫者致電查詢感染控制或醫療問題，而若有輕微徵狀而需要接受治療者，則可致電指定診所預約，每天有約千個名額。若患者情況嚴重，會安排送院。

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