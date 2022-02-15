新冠疫情｜醫管局7間指定診所　供染疫輕症者求醫【附名單及預約熱線】 (16:48)

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（15日）在新型冠狀病毒疫情記者會表示，7間指定診所明日（16日）開始啟動，供已接獲陽性或初步陽性通知而在等入院的患者使用，若患者出現輕微徵狀包括發燒、咳、喉痛等，可經電話預約。
指定診所周一至日包括公眾假期服務，時間為上午9時至下午1時，以及下午2時至下午5時。
醫院管理局新型冠狀病毒確診個案指定診所：
●港島東區
筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓
預約電話：2560 0211
●港島中西區
堅尼地城賽馬會普通科門診診所
預約電話：2817 3215
●九龍黃大仙區
柏立基普通科門診診所
預約電話：2383 3311
●九龍觀塘區
九龍灣健康中心普通科門診診所
預約電話：2116 2812
●新界荃灣區／葵青區
南葵涌賽馬會普通科門診診所
預約電話：2615 7333
●新界沙田區
圓洲角普通科門診診所
預約電話：2647 3383
●新界元朗區
天水圍（天業路）社區健康中心一樓
預約電話：3124 2200
醫管局支援熱線1836115 可查詢醫療問題
何婉霞補充，醫管局支援熱線1836115今日已開始運作，供正在等候入院的染疫者致電查詢感染控制或醫療問題，而若有輕微徵狀而需要接受治療者，則可致電指定診所預約，每天有約千個名額。若患者情況嚴重，會安排送院。