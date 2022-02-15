兩男生涉意圖縱火等　撤控同學作供官質疑為何變清白　控方改稱屬有嫌疑證人 (15:37)

被告為張凱傑（現年17歲）和關昊侃（現年19歲）。控方傳召兩人案發時的同學鄭梓健作供，鄭梓健稱不記得張凱傑，以及對關昊侃沒有印象，又表示自己因身體狀況欠佳經常缺課，「無乜朋友，無同朋友聯絡」。鄭梓健不太記得學校遭人縱火當晚有否出外，但他不時於所居住的長康邨附近流連及吸煙。

法官林偉權庭上再度問控方，鄭梓健是否沒犯案嫌疑，控方確認並稱他是旁觀者，早前懷疑鄭梓健於本案串謀縱火而起訴他，但後來缺乏法證證據繼續檢控。林官斥，起初律政司也是在未有相關法證下控告鄭梓健，這最多未能定罪，質問為何鄭梓健現時「變成清白」。

經過一番討論後，控方改稱鄭梓健是有嫌疑的證人，稱鄭梓健和兩名被告在社交媒體對話，他在商場平台目睹被告製作汽油彈，以及他曾近距離拍攝縱火過程，故需要警誡鄭梓健。林官遂提醒鄭梓健有權不回答涉及罪行的提問，鄭梓健觀看便利店和商場閉路電視後，稱不肯定片段內黑衣人是否自己。