迷你倉大火死因庭｜迷你倉用金屬板間隔　英消防專家稱更易傳熱 (18:42)

本案專家證人、消防組織程序及滅火專家Richard Hagger在報告建議，消防處應在涉事迷你倉鋪設引端繩。消防處一方質疑，處方過往20年甚少在火場使用引端繩。Richard Hagger表示，雖然引端繩較常於搜索被困者，但仍適用於結構複雜的大型火場，以協助消防員撤退時指引方向。Richard Hagger又指出，消防員定位系統及個人繩，亦有助消防員在火場找到方向。

庭上透露，事主張耀升隸屬的技術支援組，曾聯同煙火特遣隊組成煙帽隊救火，但兩支隊伍由不同的入口指揮官帶領和檢查裝備。Richard Hagger表示，兩支隊伍由不同的入口指揮官監測隊員的氣樽存量，已違反呼吸器使用指引。

研訊本周三（16日）續。

迷你倉大火死因庭 相關報道：

英消防專家稱消防內部或有「自滿心態」 消防處反駁不應以偏激結論抹煞前線辛勞（2022年2月11日）

火場入口紙皮充當指揮板 英消防專家：31年見過最差入口指揮官紀錄（2022年2月10日）

英專家稱港消防救火戰術差 令消防員身陷不必要危險（2022年2月9日）