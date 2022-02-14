新冠疫情｜醫管局將增設「等候入住隔離設施支援熱線」　向初步陽性者提供醫療或感染控制支援 (17:16)

何婉霞指出，目前醫管局轄下隔離病牀使用率接近九成，已達可接收病人的上限。她稱作為醫護人員，「好心急想收晒啲病人」，惟患者人數增加太快，要優先照顧病情較重者、長者及兒童；醫管局會盡快增隔離設施，並正部署開設指定診所治療仍在等候及病情較穩定的病人。

另外，何婉霞表示，目前有9名確診患者情況危殆；另昨（13日）初步陽性的3歲女童仍危殆，留醫香港兒童醫院。今日再有約40名醫管局員工證實新冠陽性或初步陽性，20多名職員列密切接觸者；約10名病人經入院篩查或檢測發現初步陽性，約50名相關病人列密切接觸者。

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