新冠疫情｜醫管局將增設「等候入住隔離設施支援熱線」　向初步陽性者提供醫療或感染控制支援 (17:16)

本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，醫管局總行政經理何婉霞今（14日）表示，社區仍有數以千計患者等候入院或入住隔離設施，醫管局將增設一條「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」，專供在社區等候的新冠初步陽性患者致電查詢，向他們提供醫療或感染控制支援，而熱線仍在準備中，稍後會公布。
何婉霞指出，目前醫管局轄下隔離病牀使用率接近九成，已達可接收病人的上限。她稱作為醫護人員，「好心急想收晒啲病人」，惟患者人數增加太快，要優先照顧病情較重者、長者及兒童；醫管局會盡快增隔離設施，並正部署開設指定診所治療仍在等候及病情較穩定的病人。
另外，何婉霞表示，目前有9名確診患者情況危殆；另昨（13日）初步陽性的3歲女童仍危殆，留醫香港兒童醫院。今日再有約40名醫管局員工證實新冠陽性或初步陽性，20多名職員列密切接觸者；約10名病人經入院篩查或檢測發現初步陽性，約50名相關病人列密切接觸者。
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