新冠疫情｜港增2071宗陽性　初步陽性約4500宗【附受影響院舍名單】 (16:37)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公共衛生化驗所尚有1000多個昨日（13日）的化驗未來得及做，故實際新增數字應更高。

部分院舍個案：

‧深水埗麗安邨香港基督教女青年會雲華護理安老苑：有快速測試陽性

‧屯門大興邨鄰舍輔導會大興宿舍：有陽性個案，多人須檢疫

‧太子厚愛護老院有限公司：有初步陽性個案及快速測試陽性，染疫者大多在1樓，部分人須檢疫

‧屯門山景商場鈞溢（山景）安老院：有初步陽性個案，A2區的人須檢疫

‧沙田亞公角山路鄰舍輔導會怡欣山莊：有初步陽性個案，以及有院友快速測試陽性

‧土瓜灣兆景安老院：有一宗個案，待觀察

‧深水埗保良局深水埗綜合復康中心：有人發燒及快速測試陽性

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，在家等候安排入院或社區隔離設施的患者，要特別留意身體狀況，如患者情況轉差，包括呼吸困難、持續高燒、出現抽筋、嘴唇發紫、胸口痛、心跳加速，或精神開始迷糊，呼籲其家人立即召喚救護車將其送往醫院急症室。

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