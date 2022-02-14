新冠疫情｜港增2071宗陽性　初步陽性約4500宗【附受影響院舍名單】 (16:37)

衛生防護中心公布，截至今日（14日）零時，本港新增2071宗新型冠狀病毒個案，當中有19宗輸入個案，其餘屬本地感染。已進行基因分析的個案當中，包括32宗屬懷疑Delta個案、1957宗疑屬Omicron個案。另今日有約4500宗初步陽性。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公共衛生化驗所尚有1000多個昨日（13日）的化驗未來得及做，故實際新增數字應更高。
部分院舍個案：
‧深水埗麗安邨香港基督教女青年會雲華護理安老苑：有快速測試陽性
‧屯門大興邨鄰舍輔導會大興宿舍：有陽性個案，多人須檢疫
‧太子厚愛護老院有限公司：有初步陽性個案及快速測試陽性，染疫者大多在1樓，部分人須檢疫
‧屯門山景商場鈞溢（山景）安老院：有初步陽性個案，A2區的人須檢疫
‧沙田亞公角山路鄰舍輔導會怡欣山莊：有初步陽性個案，以及有院友快速測試陽性
‧土瓜灣兆景安老院：有一宗個案，待觀察
‧深水埗保良局深水埗綜合復康中心：有人發燒及快速測試陽性
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，在家等候安排入院或社區隔離設施的患者，要特別留意身體狀況，如患者情況轉差，包括呼吸困難、持續高燒、出現抽筋、嘴唇發紫、胸口痛、心跳加速，或精神開始迷糊，呼籲其家人立即召喚救護車將其送往醫院急症室。
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