屯院舌癌漢抽痰吐血後3周亡　家屬質疑學護及護士屢改口供　專家稱造口喉管易鬆需定期檢查 (15:36)

專家證人、香港大學外科學系臨牀教授曾敬賢供稱，學護無法為事主湯權（終年61歲）抽痰，遂向護士求助，此做法絕對正確。曾敬賢又表示，需確保氣管造口妥當繫緊，繫好便不會在抽痰時脫落，認為會脫落是繫得不好或有外來力量，如病人自行拔除所致。

至於醫護無法為事主抽痰，曾敬賢解釋，事主因為有痰造成堵塞，致呼吸困難，且事主咳嗽令喉管移位，因此醫護為事主急救放入喉管時，亦沒有放入正確位置，而誤入氣管前方的軟組織（false trach），醫護換了數次喉管，其後才成功供入氧氣。曾敬賢補充，喉管太短，也會容易錯入氣管前方，其後他們換了較長的喉管，便成功供氧。

死因裁判官何俊堯問及，有接手急救的護士供稱事主呼吸時，造口喉管移動2至3厘米，事主當時是使用「魔術貼」固定喉管。曾敬賢表示，一般而言術後不會即時使用「魔術貼」的固定方法，惟理解醫護需要考慮血液供應的問題。