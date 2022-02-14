新冠疫情｜第六輪抗疫基金注資270億元推48項措施　首推臨時失業支援發1萬元津貼 (10:49)

第六輪基金紓困措施簡介如下：

失業支援

．在第五波疫情後失業並在申請時已失業不少於1個月的中低收入全職或兼職者，失業前月薪不超過3萬元，且沒領綜援或沒受惠於第六輪基金，可獲一次過的1萬元臨時失業支援。合資格自僱者亦納入考慮。

．推新一輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造3萬個有時限性的職位。

支援抗疫前線人員及受重創行業從業員

．抗疫前線人員如清潔工及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工，可獲每月2000元津貼，為期5個月。

．合資格的藝術文化及創意產業的自僱者及自由工作者，可獲一筆過1萬元津貼。此輪基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機。

支援疫下須關閉或經營受大幅限制的行業

．受社交距離措施影響而須停業或有限度營運的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是第五輪基金的兩倍，如餐飲處所可獲一筆過10萬至50萬元不等的資助。第六輪基金亦涵蓋須關閉的髮型屋及理髮店。

支援間接受收緊社交距離措施影響的行業

．旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等受惠；例如本地和跨境客運業的營運商及從業員，每輛專營巴士、本地渡輪、的士、紅色小巴、綠色小巴、學校私家小巴、跨境巴士等，可獲一筆過3萬元津貼。

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