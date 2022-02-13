新冠疫苗｜科興疫苗可接種年齡降至3歲　2月15日起可預約 (20:34)

政府今日（13日）宣布，可接種科興疫苗的最低年齡由周二（15日）起降至3歲。當局稱，兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需要相隔28日。
2月15日開始，3至4歲兒童也可接種科興疫苗，預約服務由當日上午8時開始。家長或監護人可經由新型冠狀病毒疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk），為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。家長或監護人亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。名單可參考網頁：www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS。
接種疫苗的兒童須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示附有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種疫苗。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_COVID19_Vaccination_CHI.pdf）下載。