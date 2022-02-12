新冠疫情｜多3宗死亡個案包括4歲男童　兩名年長患者有長期病 (17:04)

李立業表示，98歲男患者在院舍進行快速測試呈初步陽性，周三（9日）送往瑪麗醫院急症室，其後確診，隔離治療期間持續惡化，今早離世。另一名75歲男患者上周五（4日）因自身病患入住屯門醫院外科病房，周三（9日）檢測呈初步陽性，病人情況持續惡化，延至昨午離世。

而4歲男童在2月9日開始發燒，11日開始嘔吐及病情惡化，至凌晨3時半經救傷車送到博愛醫院急症室，當時已無呼吸心跳，延至凌晨4時16分不治。醫護人員其後為男童抽取樣本檢測呈初步陽性，個案已交死因裁判官跟進。

李立業稱，現時有3名病人危殆，分別是將軍澳醫院84歲男病人（個案14814）、明愛醫院80歲男病人（個案19224）及仁濟醫院97歲男病人（個案18489）。前兩者沒有接種疫苗。另有16名病人情況嚴重。

李立業亦稱，再多逾50名醫管局員工包括醫生、護士及支援職系的員工初步陽性，大部分為社區或家居感染。