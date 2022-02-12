新冠疫情｜增1514個案　界限街順恩護老中心（建福）17院友及6員工初陽 (16:34)

衛生防護中心公布，截至今日（12日）零時，本港新增1514宗新型冠狀病毒個案，包括1509宗屬本地感染，當中有17宗懷疑Delta個案、1419宗疑屬Omicron個案。另有逾1500宗初步陽性。
衛生防護中心總監徐樂堅稱，至今有42間院舍爆發新冠病毒個案，有逾80名院友或員工染疫。他又稱，竹篙灣檢疫中心的3A、3B及4期約2000個單位今日及明日（13日）會清空，以用作社區隔離措施。
院舍個案
．位於界限街的順恩護老中心（建福）有限公司有17名院友及6名工作人員初步陽性，1樓的人要檢疫
．路德會黃鎮林伉儷第二安老院有員工確診，正調查有沒有緊密接觸者
．佛教李嘉誠護理安老院有1名替假員工陽性
．東華三院羅王玉文護養院暨日間中心有1名院友確診
．鳳溪護理安老院有1名文職人員染疫
．慶楠護老院（深水埗）有限公司1名廚房工及3名院友初陽，2樓的人需要檢疫
．彩雲居護理安老院有限公司有5名院友及1名工作人員初步陽性，同層者需檢疫
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