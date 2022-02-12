工會倡向逾12萬保險中介發放單一次津貼　稱新冠疫情下內地客業務減九成 (14:28)

香港保險專業人員總會會長張偉良指出，過去幾輪防疫抗疫基金政府均沒直接向保險中介人發放資助，雖然保險代理公司曾可申請保就業，但只有公司職員受惠，業內自僱者不獲資助，故希望政府第六輪防疫抗疫基金可以個人為單位向每名保險代理發放資助。張偉良表示，總會建議按年資向保險中介發放金額，今日內將會向特首辦發信提出訴求。

張偉良表示，目前本港共12.6萬名持牌保險代理，當中8萬多人為自僱，主要收入來自佣金，雖然過去一年本地個人保險投保數字在年金計劃及自願醫保方面有輕微增長，但新型冠狀病毒疫情下，內地客因一直未通關無法到港投保及續保，令內地訪客業務大跌九成，而內地保費總額每年達100億元，一些主要經營內地客人壽保險生意的公司大受打擊，已出現裁員潮，或將業務搬回內地，估計至今年中約有一成代理流失，大部分為專職內地保單代理。

香港保險專業人員總會主席麥順邦指出，內地個人保單佔業界保費總額兩成，故內地業務停擺影響大，而本地市場走勢亦不樂觀，觀乎近日多間酒樓停業或結業，料業界將失去大量本地企業客戶，而企業客戶佔本地保險業務兩成。