彩虹邨謀殺案疑犯押返現場蒐證　警檢兇刀及冰毒 (10:02)

黃大仙警區助理指揮官（刑事）梁志恒警司今早（12日）交代案情，稱案發於昨午5時，現場為彩虹邨紅萼樓一單位，事主為一名39歲男子，初步調查相信被人用利器刺胸口引致死亡。警方根據調查，拘捕事發單位的59歲男住戶。

事主任職電器技工，被捕人無業，兩人為朋友關係，相識約1年。案發前事主向被捕人借款2萬元，事發時事主到被捕人住所清還部分債項，並商討債務問題，其間雙方發生爭執，被捕人從廚房取出一把牛肉刀，刺向事主右邊胸口。事主受傷昏迷，被捕人報案，報稱事主意外受傷，救護員將事主送往聯合醫院救治，被捕人亦陪同送院，事主於下午6時證實不治。

警方經進一步調查，被捕男子才將事件和盤托出，警方以謀殺罪名將他拘捕。黃大仙警區重案組接手調查，在單位內檢獲行兇用的牛肉刀，並在廚房地下發現小量血迹。事主死因有待法醫進行剖屍檢驗。

另外，警方亦在單位內發現小量冰毒及吸食工具，被捕男子亦涉嫌管有危險藥物及管有吸毒工具被捕。警方正循兩人關係及債務問題作出調查，被捕男子仍被扣留調查。