外籍工程師申索禮頓賠20萬元被駁回　官：「鬼佬」稱呼不一定帶貶義 (20:18)

申索人為Haden Francis William，自2016年在禮頓和中國建築工程（香港）聯營的將軍澳藍田隧道爆破工程中擔任爆破經理。法官在判辭引述「鬼佬」一詞在本港被廣泛使用是不受爭議，而申索人稱在工程上以此稱呼構成種族仇視。

法官認為，職場上以「鬼佬」稱呼不一定帶貶義，申索人指控僅源於他的感受，未必真確，他可能過度詮釋他人說話，甚至有些情況是其他人並非正與申索人對話。法官指出，申索方未能證明在工程項目上有構成種族仇視或歧視。

法官不質疑申索人在其專業是非常有能力，但也有充分證據顯示他難以與同事維持良好工作關係，包括有工程經理供稱申索人脾氣暴躁，項目總監指稱申索人公開大聲投訴中國建築成員。

至於申索人指稱，項目總監容許組員繞過申索人直接聯絡，是架空他的職權，法官認為項目總監只是表現願意為工程小組和申索人擔當溝通橋樑，並不涉種族原因；而且，決定解僱申索人的4人全部不是華人，故申索方指控不成立。