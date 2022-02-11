新冠疫情｜沙田醫院內科、屯院婦產科病房現傳播　明愛醫院群組多3人初陽 (18:00)

‧沙田醫院︰內科病房97歲男病人昨日（10日）初步陽性，病房33名病人及員工接受檢測，再發現多5名病人初步陽性。病房員工檢測陰性，病房進行清潔消毒及停收新症。

‧屯門醫院︰婦產科病房44歲女病人初步陽性，經追蹤再發現39歲孕婦及45歲病人初步陽性，同病格8名病人列密切接觸者。另有一名護士及一名病人服務助理因病人嘔吐時，未及戴防護裝備，被列作密切接觸者，該病房停收新症進行消毒。

‧明愛醫院︰群組再多兩名護士及一名病人服務助理初步陽性，院方繼續監察病人及員工的健康狀況。

醫管局多40員工染疫

李立業稱，再多逾40名員工包括醫生、護士及支援職系的員工初步陽性，另有10多名病人在入院篩查中發現初步陽性，有50多個病房病人列作密切接觸者。他表示，將安排所有醫管局員工，尤其前線臨牀員工接受快速抗原測試，細節正在安排。

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