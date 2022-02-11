新冠疫情｜劉宇隆倡倍增疫苗中心接種量　圍封強檢大廈、安老院外設流動接種點 (15:05)

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（11日）在港台節目《千禧年代》表示，現時應在未來3周將接種率提高至90%至95%以上，認為若市民想接種疫苗，不應要等候多過兩至3天，建議將社區疫苗接種中心的接種量倍增，包括延長服務時間約6小時，並增加接種中心，同時可縮短接種後觀察時間，以加快接種效率。
劉宇隆又建議，在被圍封強檢的大廈或安老院外設立流動接種點，只要建築物內的住戶未完成接種疫苗，不論未打或只打一針，只要快速測試呈陰性均可安排接種；院舍長者若不反對亦可安排打針。對於高危大廈的居民，他建議可縮短至打第二針3個月後便接種加強劑。
新冠病毒患者人數急增，劉宇隆認為，若要安排輕症患者居家治療，60歲以下、無長期病，無病徵或僅輕微徵狀如發燒、流鼻水或咳嗽等的人，不必接受遠程跟進，可設清單提點注意事項，如發燒可服成藥等；兒童患者則可安排兒科醫生每日視像會診，有需要便安排送院。
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