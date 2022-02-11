新冠疫情｜劉宇隆倡倍增疫苗中心接種量　圍封強檢大廈、安老院外設流動接種點 (15:05)

劉宇隆又建議，在被圍封強檢的大廈或安老院外設立流動接種點，只要建築物內的住戶未完成接種疫苗，不論未打或只打一針，只要快速測試呈陰性均可安排接種；院舍長者若不反對亦可安排打針。對於高危大廈的居民，他建議可縮短至打第二針3個月後便接種加強劑。

新冠病毒患者人數急增，劉宇隆認為，若要安排輕症患者居家治療，60歲以下、無長期病，無病徵或僅輕微徵狀如發燒、流鼻水或咳嗽等的人，不必接受遠程跟進，可設清單提點注意事項，如發燒可服成藥等；兒童患者則可安排兒科醫生每日視像會診，有需要便安排送院。

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