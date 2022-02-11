新冠疫情｜增1325個案　逾1500宗初步陽性 (16:35)

衛生防護中心公布，截至今日（11日）零時，本港新增1325宗新型冠狀病毒個案，當中有2宗輸入個案，其餘1323宗屬本地感染，在本地個案中，有24宗懷疑Delta個案，1270宗疑屬Omicron個案。今日有逾1500宗初步陽性。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港地區疫情累積而言，葵青、深水埗和沙田有最多個案，其次是屯門和黃大仙。而本年1月個案主要集中葵青和黃大仙，2月個案則集中深水埗、沙田和屯門。
院舍個案：
．松暉護老中心（觀塘通明街）：一名保健員初步陽性
．基督教懷智服務處元州宿舍：一名院友陽性，同住者須檢疫
．輝濤護老院（安麗分院）：兩宗初步陽性及有快速測試驗出陽性，院內懷疑出現傳播，約40人須檢疫
．香港心理衛生會「賽馬會心薈庭」：一名院友陽性
．深水埗明愛麗閣苑：一名工作人員陽性
．松悅園耆欣護養院暨日間護理中心：一名護理員陽性
．圓玄護理安老院（荃灣老圍道）：一宗陽性個案
．鴻圖老人院：一名院友初步陽性
．伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院：較多人驗出陽性，料多人須檢疫
新冠疫情 相關報道：
胡定旭：檢測量已達上限 冀國家派千多名檢測員或採樣員 擴檢測量至每日300萬
相關字詞﹕新冠疫情 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介