新冠疫情｜增1325個案　逾1500宗初步陽性 (16:35)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港地區疫情累積而言，葵青、深水埗和沙田有最多個案，其次是屯門和黃大仙。而本年1月個案主要集中葵青和黃大仙，2月個案則集中深水埗、沙田和屯門。

院舍個案：

．松暉護老中心（觀塘通明街）：一名保健員初步陽性

．基督教懷智服務處元州宿舍：一名院友陽性，同住者須檢疫

．輝濤護老院（安麗分院）：兩宗初步陽性及有快速測試驗出陽性，院內懷疑出現傳播，約40人須檢疫

．香港心理衛生會「賽馬會心薈庭」：一名院友陽性

．深水埗明愛麗閣苑：一名工作人員陽性

．松悅園耆欣護養院暨日間護理中心：一名護理員陽性

．圓玄護理安老院（荃灣老圍道）：一宗陽性個案

．鴻圖老人院：一名院友初步陽性

．伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院：較多人驗出陽性，料多人須檢疫

新冠疫情 相關報道：

曾浩輝：封城是最後一招 「與病毒共存」說法消極

胡定旭：檢測量已達上限 冀國家派千多名檢測員或採樣員 擴檢測量至每日300萬

20地點納強檢 何文田雅利德樺臺、竹園南邨榮園樓、朗屏邨玉屏樓等【附名單連結】