新冠疫情｜曾浩輝：封城是最後一招　「與病毒共存」說法消極 (14:35)

曾浩輝在訪問中提到，「與病毒共存」說法較消極，西方國家即使採取與病毒共存策略，當陽性個案數字高亦需採取封城、禁足等措施，並不代表什麼也不做。他指出，封城有代價，以世界衛生組織的角度，這是最後一招，但難有硬指標說明多少宗陽性個案就需封城。

曾浩輝指出，檢測可考慮尋求外援，全民自願檢測有助找到一定數量患者，但要配合禁足和檢測能力，亦要想好如何處理陽性個案。至於醫管局前行政總裁梁栢賢日前稱本港要將新冠病毒視為風土病，他認為，短期應該先集中減低陽性個案數字。

新冠疫情 相關報道：

胡定旭：檢測量已達上限 冀國家派千多名檢測員或採樣員 擴檢測量至每日300萬

強制檢測｜20地點納強檢 何文田雅利德樺臺、竹園南邨榮園樓、朗屏邨玉屏樓等【附名單連結】

港大推算：月底放寬措施 年中數千死 梁卓偉：倘封城 死亡個案可降至百人

無打針九旬婦亡 第五波累計3死 Omicron患者56％已打兩針

逾20院舍爆疫 袁國勇：應只撤染疫長者