新冠疫情｜曾浩輝：封城是最後一招　「與病毒共存」說法消極 (14:35)

衛生防護中心前總監曾浩輝接受港台訪問時表示，未來一周新型冠狀病毒陽性個案數字是關鍵，如每日數百至1000宗仍可應付，當各項治療設施收盡病人後，就要考慮以家居隔離患者，但認為是最後一步，需考慮染疫者居住環境是否適合，家中有否長者等高危者，亦要由專家檢視患者各項臨牀數據指標。
曾浩輝在訪問中提到，「與病毒共存」說法較消極，西方國家即使採取與病毒共存策略，當陽性個案數字高亦需採取封城、禁足等措施，並不代表什麼也不做。他指出，封城有代價，以世界衛生組織的角度，這是最後一招，但難有硬指標說明多少宗陽性個案就需封城。
曾浩輝指出，檢測可考慮尋求外援，全民自願檢測有助找到一定數量患者，但要配合禁足和檢測能力，亦要想好如何處理陽性個案。至於醫管局前行政總裁梁栢賢日前稱本港要將新冠病毒視為風土病，他認為，短期應該先集中減低陽性個案數字。
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