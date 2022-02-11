屯院學護疑未按指引舌癌漢抽痰後亡　稱事後方知抽痰需護士監督 (14:26)

時任東華三院學生護士葉美麟，2018年5月在屯門醫院開始實習，現為一名護士。她先在內科病房工作，首兩星期在護士監督下為病人抽痰，其後抽痰則沒有護士監督。她在6月轉到外科病房，首5至6次在護士陪同下，為病人抽痰，其後亦自行為病人抽痰。事主湯權（終年61歲）完成舌部切除手術後，7月25日轉入外科病房，葉美麟曾為他抽痰，但沒有為他清洗過造口的傷口。

事發當日中午，她在事主的病房派餐，事主妻子稱丈夫需要抽痰，葉美麟遂執拾要用的物品，拉簾後為事主抽痰。葉美麟稱，她把抽痰喉放在造口後，覺得「有嘢頂住」，隨即把喉拉出；她嘗試放多一次，惟事主不斷郁動，並欲用手拔去鼻胃喉，葉美麟阻止，並請求護士張港耀幫忙，其間事主嘔了血痰，並咳得很厲害，張港耀隨即接手及叫葉美麟取急救用品。葉美麟亦有向張港耀交代稱，為事主抽痰時「有嘢頂住」。

官質疑證人錄口供沒提抽痰「有嘢頂住」

死因裁判官何俊堯質疑，葉美麟錄取口供時並沒提及抽痰時「有嘢頂住」，葉美麟解釋當時講得不好，何官遂稱「唔係講得唔好喎，係第二個版本」，她思索一會，表示「唔好意思，當時錄口供嗰陣講得唔好」，並稱庭上的說法是準確。

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