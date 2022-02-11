兩中四男生涉刑事損壞縱火等受審　獲撤控男同學擬出庭頂證　官關注證人撤控原因 (13:51)

控方庭上確認，證人鄭梓健曾經因本案涉嫌串謀縱火罪被捕，並有錄取口供，但重申他只是旁觀者，不是共犯。林官一度質疑，警方當時是否在沒充分證據下拘捕鄭梓健，以致「拉錯人、告錯人」。他又關注鄭梓健不獲豁免起訴下作供，認為其情況不是普通證人。

辯方補充，鄭梓健早前是同案被告，去年1月控方申請為他錄取無損權益口供，同年3月向鄭梓健撤控，惟沒透露原因。林官稱這或影響鄭梓健證供的可信性，雖然過往律政司曾基於法律專業特權的保密要求，毋須披露撤控理由，但「特權不是絕對」，須符合公平審訊原則。林官又問「係咪因為鄭肯畀無損權益口供，所以唔告佢？」控方表示需向律政司索取指示。

另外，辯方反對控方將首被告張凱傑（案發時16歲）口頭招認和錄影會面呈堂，指出警員上門搜屋時未有施行警誡，張凱傑也沒說過遭搜出的伸縮棍「用嚟扑梁植偉中學玻璃」。辯方續稱，張凱傑在警署遭警長威嚇和利誘，稱「拉埋佢老豆老母」及「唔認刑毁，就告你暴動同縱火」，故張凱傑在不情願下在警員記事冊下簽署，以及在凌晨精神欠佳下進行錄影會面。聆訊午續。