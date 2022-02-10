中央日內召開會議 研派員支援香港抗疫 (22:59)

有消息人士指，港府不排除向中央提出，調派內地專家及人員來港，增加香港檢測能量，減少現時排隊等候檢測等問題。

港澳辦表示，香港第五波疫情來勢洶洶，對市民安全健康和經濟民生帶來嚴重衝擊，中央對此高度關注；並稱港澳辦已多次向特首林鄭月娥和特區政府有關官員轉達了中央對香港疫情的關切和對香港同胞的慰問，並表示內地將全力支持香港抗擊第五波疫情，支持香港特區政府果斷採取措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

港澳辦又稱，同時正積極協調廣東省人民政府，統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應；廣東省人民政府和深圳市人民政府急香港同胞之所急，為此作了許多特殊安排。

港澳辦強調，中央政府將繼續全力支持特區政府，按照「動態清零」的目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作，「祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應」。