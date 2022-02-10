新冠疫情｜明愛醫院現傳播鏈　袁國勇：相信染疫護師在病房教學傳染病人 (19:12)

袁國勇又稱，不建議院方停止教學，因為這樣對病人影響更大。他又稱，5名初陽病人之中，有兩人患末期癌症，所以不會用藥治療；另外兩人已施藥正進行治療，餘下一名患者病毒量低，故會先觀察，會視乎有否病徵再作進一步治療。

袁國勇補充，現時本港社區疫症壓力非常大，Omicron病毒傳入醫院是無可避免，而且明愛醫院原本只可接收50名新冠病人，惟現時收到70多名病人，容易出現交叉傳播。他建議醫護人員戴兩個貼面的口罩；注意家人健康，一旦出現病徵立即檢測，並進行病原測試才入病房工作；護理導師上班7日前檢測陰性才准入病房，在病房進行教學分享示範時亦應戴上N59口罩。

院方另發現一名護士染疫，該護士曾接觸一名其後驗出新冠陽性的病人。染疫護士為該病人護理時，僅佩戴外科口罩，而非N95口罩。袁國勇相信這名護士因而感染，或與護理導師個案無關。

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