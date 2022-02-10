涉前年七一刺警控傷人暴動　工程師擬認罪押後2月24日訊 (20:04)

前年七一，防暴警在銅鑼灣制服一名男子時，遭人以利器插傷。警方翌日凌晨在機場拘捕24歲男工程師，他被控傷人和暴動罪，並與涉嫌協助他潛逃的女子被控意圖妨礙司法公正，另兩名男學生被控阻差辦公等罪。案件早前獲准合併處理，今（10日）在區院提訊，由於荔枝角收押所內有還押者驗出新型冠狀病毒初步陽性，工程師未能到庭，辯方透露他傾向認罪，押後至2月24日再提訊。女子擬不認罪，案件暫定於9月26日開審，預料5天審期及以中文審訊；兩名男學生打算認罪，將於開審時答辯。
4名被告依次為工程師黃鈞華（24歲）、學生羅玨琛（17歲）、學生周霈霖（19歲）和女培訓生張芷程（25歲）。次被告的代表律師提出，希望為被告安排盡快答辯判刑，以免被告被判入教導所等，未能扣除還押日數，出現「白坐」情況。惟法官高勁修認為視乎何時索取報告，這應交由主審法官處理。
控罪指稱，黃鈞華、羅玨琛和周霈霖於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道一帶暴動。黃鈞華另被控在高士威道皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他；羅玨琛涉抗拒正當執行職務的警員25116；周霈霖則涉故意阻撓警員25116。
另外，黃鈞華和張芷程被控於或約於同日在港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出意圖協助黃鈞華逃避警方逮捕的作為。
除了黃鈞華還押，其餘三名被告續准保釋外出。