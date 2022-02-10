涉前年七一刺警控傷人暴動　工程師擬認罪押後2月24日訊 (20:04)

4名被告依次為工程師黃鈞華（24歲）、學生羅玨琛（17歲）、學生周霈霖（19歲）和女培訓生張芷程（25歲）。次被告的代表律師提出，希望為被告安排盡快答辯判刑，以免被告被判入教導所等，未能扣除還押日數，出現「白坐」情況。惟法官高勁修認為視乎何時索取報告，這應交由主審法官處理。

控罪指稱，黃鈞華、羅玨琛和周霈霖於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道一帶暴動。黃鈞華另被控在‪高士威道皇仁書院‬外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他；羅玨琛涉抗拒正當執行職務的警員25116；周霈霖則涉故意阻撓警員25116。

另外，黃鈞華和張芷程被控於或約於同日在港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出意圖協助黃鈞華逃避警方逮捕的作為。

除了黃鈞華還押，其餘三名被告續准保釋外出。