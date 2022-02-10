迷你倉大火死因庭｜火場入口紙皮充當指揮板　英消防專家：31年見過最差入口指揮官紀錄 (18:27)

英國消防組織程序及滅火專家Richard Hagger透過視像系統接受盤問。死因研訊主任表示，Richard Hagger稱事主許志傑於火場獨自爆破倉庫，反映「大男人氣概的組織文化」，但根據證供，許志傑當時只是替同僚接手工作。Richard Hagger承認，比起大男人心態，更重要的是消防員欠缺爆破訓練。他重申無意貶損任何人，只想陳述消防員的逞強心態。

Richard Hagger又指出，消防員發現許志傑遇險後，沒有正式啟動「Mayday」程序呼叫支援，反映他們不肯求助，具「自滿情緒」。

另一事主張耀升家屬一方表示，經過家屬多番要求，日前終於取得一塊紙皮，據稱為入口指揮官紀錄。Richard Hagger表示，紙皮列出張耀升和其他煙帽隊成員的名字，卻沒有記錄張耀升的氣樽存量，內容欠缺邏輯和條理，「完全沒有意義（totally nonsense）」。聆訊明（11日）續。

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