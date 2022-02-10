新冠疫情｜再多23醫護染疫涉17間醫療設施　20人列密切接觸者 (17:31)

醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業於今日（10日）在新型冠狀病毒疫情記者會公布，新增23名醫護人員初步陽性或陽性，工作地點包括北區醫院、東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛醫院、葵涌醫院、威爾斯親王醫院、博愛醫院、屯門醫院、青山醫院、天水圍醫院、紅十字會輸血服務中心、雅麗氏何妙齡那打素醫院、北區醫院、仁愛普通科門診、基督教聯合那打素社康服務，以及香港中文大學中醫專科診所暨臨牀教硏中心。約20名員工被列密切接觸者。
．明愛醫院：早前有兩名護士陽性，其後發現多一名護士及兩名病人相繼驗出陽性，港大微生物學系講座教授袁國勇正在該院視察
．東區尤德夫人那打素醫院：老人精神科一名62歲男患者昨（9日）初步陽性後，再發現多一名物理治療部的病人服務助理初步陽性，兩宗個案的關係仍在調查
．另有4名病人於入院篩查驗出初步陽性，分別涉及屯門醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院和廣華醫院；13名同病格病人和3名醫護人員被列密切接觸者
此外，近日因求診市民及確診者急速增長，醫管局大會今日通過擴展特別津貼涵蓋範圍，原本只有派駐北大嶼山醫院香港感染控制中心，以及亞博社區治療設施的員工有特別津貼，之後部分派駐院內社區治療及隔離設施工作的員工亦可獲得津貼。
新冠疫情 相關報道：
增986個案約800初步陽性 愉景廣場爆疫需關閉【附有個案院舍名單】
相關字詞﹕新冠疫情 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介