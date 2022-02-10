新冠疫情｜再多23醫護染疫涉17間醫療設施　20人列密切接觸者 (17:31)

．明愛醫院：早前有兩名護士陽性，其後發現多一名護士及兩名病人相繼驗出陽性，港大微生物學系講座教授袁國勇正在該院視察

．東區尤德夫人那打素醫院：老人精神科一名62歲男患者昨（9日）初步陽性後，再發現多一名物理治療部的病人服務助理初步陽性，兩宗個案的關係仍在調查

．另有4名病人於入院篩查驗出初步陽性，分別涉及屯門醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院和廣華醫院；13名同病格病人和3名醫護人員被列密切接觸者

此外，近日因求診市民及確診者急速增長，醫管局大會今日通過擴展特別津貼涵蓋範圍，原本只有派駐北大嶼山醫院香港感染控制中心，以及亞博社區治療設施的員工有特別津貼，之後部分派駐院內社區治療及隔離設施工作的員工亦可獲得津貼。

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