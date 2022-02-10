兩中四生涉毁校門玻璃擲汽油彈　學校保安：玻璃噴到我面 (16:10)

兩名被告為張凱傑（現年17歲）及關昊侃（現19歲）。張凱傑被控於2020年5月25日，連同另一人損壞樂善堂梁植偉紀念中學的正門，以及在該學校外的公眾地方攜有兩支伸縮棍。張凱傑與關昊侃同被控於同年7月24日，用火損壞該學校外的花槽、牆壁和正門。

控方開案陳辭透露，早前同案獲撤控的男生鄭梓健，和兩名被告案發時為該校學生。鄭梓健於案發前看見張凱傑、關昊侃在社交媒體Snapchat發布學校相片，關昊侃提及「縱火」及「搞事」字眼。鄭梓健問及下，張凱傑稱會在凌晨縱火；關昊侃亦告知鄭梓健會在長康邨商場平台製作汽油彈，鄭梓健在好奇心驅使下前往平台。

鄭梓健目睹兩人製造汽油彈，其後向學校投擲燃燒的汽油彈，鄭梓健在平台拍攝學校正門起火，並傳送片段予張凱傑。張凱傑在警誡下承認用伸縮棍擊打正門玻璃，而警方在附近檢獲的手套驗出關昊侃的DNA。