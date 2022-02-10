屯院學護疑未按指引舌癌漢抽痰後亡　妻形容夫氣管造口「好污糟」 (15:23)

事主湯權（終年61歲，吊機操作員）在2018年8月25日下午1時54分由醫生宣布腦幹死亡。案件由死因裁判官何俊堯審理，事主的妻子及兩名女兒列席，醫管局被列作有利害關係方。

事主妻子陳中蘋提到，事主在2018年8月4日精神很好，可以下牀活動，其後他示意喉嚨有痰，陳中蘋遂召喚醫護，一名學護協助抽痰時高呼「嘔血」，其後有醫護人員為事主急救。

十優港姐麥明詩的胞兄、時任新界西聯網外科部醫生麥明山出庭作供。他引述醫療報告稱，事主患高血壓、痛風，因舌癌復發接受手術，以及於喉嚨開設造口。他解釋，因病人術後或會口腔腫脹、呼吸困難，為避免手術後影響呼吸、積痰引致肺炎，故需要使用造口抽痰。2018年8月4日，事主因造口附近位置有堵塞，致呼吸不順，氣管有移出的情況，其後更出現心臟停頓，醫護人員遂急救，亦曾為事主換管以提供氧氣入肺，但試了數次才成功。事主其後恢復心跳，並在深切治療部留醫，一直陷入昏迷狀態，亦出現腦水腫，至25日宣布死亡。