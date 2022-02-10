新冠疫情｜增986個案約800初步陽性　愉景廣場爆疫需關閉【附有個案院舍名單】 (16:42)

張竹君表示，愉景灣的愉景廣場爆疫，涉及客戶服務員、清潔工、商戶等，衛生防護中心已要求愉景廣場暫時關閉及大清洗；另外，至今有逾20間院舍涉及染疫個案。

院舍個案：

．深水埗溫暖護老院：除日前已離世的73歲男院友（個案17498）外，院舍內另有3宗個案，可能全間院舍要檢疫

．大圍東華三院莫黃鳳儀安老院：一名院友初步陽性，同房院友要檢疫

．元朗君悅護理中心：除有初步陽性個案，亦有人快速測試陽性，可能有院友或職員要檢疫

．鑽石山東華三院何東安老院：一名職員初步陽性，與院友沒接觸，衛生防護中心正跟進

．上水佛教李莊月明護養院：兩名院友初步陽性、3名職員陽性，院舍內可能有傳播，衛生防護中心跟進中

．葵涌騰達護老中心：一名保健員確診，衛生防護中心正跟進

．大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭：一名廚房工染疫，無接觸院友，故院友未必要檢疫

．保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心：兩名院友染疫，分別居於3樓兩間房，同房長者檢疫

張竹君稱，第五波疫情至今，約五成六疑帶Omicron患者已打兩針；約四成九疑帶Delta患者已打兩針。

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