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新冠疫情｜車公廟關門善信門外參拜　續有人求籤解籤 (14:26)

政府擴大《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）表列處所範圍，宗教場所今（10日）起禁止營運至本月23日。記者今中午到車公廟外觀察，門外約有10名善信參拜。有信眾自備香燭，並放在門外，供其他善信使用。有不少善信不知車公廟關閉，到場時才「摸門釘」，門外亦有解籤檔營業，有善信求籤。

居於沙田的善信林小姐信奉佛教，每年均會參拜車公。她稱今日屬「好日」，適合祈福，故前來參拜，惜車公廟已關，她理解因新型冠狀病毒疫情而關閉廟宇的決定，盼車公保佑疫情早日穩定。被問到不少祭品要放到地上，林小姐稱，只要一心向佛，一心祈求，「樣樣擺邊都係一樣」。

施氏夫婦每年均會到車公廟轉風車，但不知車公廟關門，形容到場「摸門釘」。施先生稱有點失望，氣氛「差啲」，但參拜「講心啫」，一場來到會在門口參拜才離去。

善信特意待關門始參拜　「人多反而未必嚟」

善信李先生則專誠在車公廟關門才到場參拜，因疫情關係想避開人潮，「人多我反而未必嚟」。他說年初一（1日）至初七（7日）曾經過，見到人太多不敢進廟。

解籤員王先生平日會在車公廟附近擺檔，說今天人流少，視乎有沒有人光顧，「搵返多少」。記者在場觀察，至少有兩名善信找他解簽。

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