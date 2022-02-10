新冠疫情｜荃灣公園檢測站現假籌　市民被揭重複排隊取籌7次疑有人賣籌 (14:31)

孫詠琪向本報表示，昨日荃灣公園檢測站共派出4000張籌，惟與實際檢測量對比後，發現有一人持假籌做檢測，已即時報警處理。她稱該假籌為影印本，而且紙質不同、籌上的二維碼亦較小，已要求員工日後多加留意。她稱目前仍屬個別事件，故認為應以減省行政程序及輪候時間為先，暫未考慮另設檢查環節，但會密切留意情況，有需要時會為前線員工提供設備，掃描籌號二維碼以鑑辨真偽。

至於有市民反映有人賣籌，孫詠琪表示暫未有資料確認事件是否屬實，惟承認昨日在荃灣公園檢測站，有員工認出有市民重複排隊取籌7次，發現後已即時要求該市民離開。她指出檢測站限制一人取一籌，但容許市民為長者或殘疾人士取多一個籌，但取籌的人要帶備對方身分證副本及長者咭以作證明。

擬荃灣蕙荃體育館、荔景社區會堂增設派籌機

駿嶺生物科技目前營運5個檢測站，其中位於荃灣公園、葵涌運動場及昨日新開的長沙灣體育館檢測站已有派籌機，孫詠琪透露計劃未來一周，安排擴展至荃灣蕙荃體育館及荔景社區會堂，據她了解當局亦正與其他檢測承辦商商討，盡快將派籌機安排擴展至全港更多其他檢測站。

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