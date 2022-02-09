迷你倉大火死因庭｜英消防專家稱港消火救火戰術差劣　令消防身陷不必要危險 (18:59)

消防組織程序及滅火專家Richard Hagger，今透過視像系統遙距作供，庭上讀出他撰寫的調查報告。Richard Hagger列出消防處的系統性「致命缺陷」，包括大火時採取進攻模式救火，讓消防員追逐火源射水，忽視火源附近的雜物會令火勢死灰復燃，「將消防員置身於不必要的危險」。

事主張耀升在火場工作期間，火場出入口設鼓風機吹走濃煙。Richard Hagger就此表示，消防處指揮官沒有妥善考慮通風路線，低估了鼓風機令雜物受熱的風險。張耀升生前隸屬技術支援組，Richard Hagger表示，技術支援組人員已經長期工作，將他們調派入火場是差劣的戰術。

此外，另一名事主許志傑的上司一度呼叫對講機查詢「接更」安排，卻不獲回應。Richard Hagger認為，這反映消防員和指揮官的溝通失效，須予以改善。Richard Hagger提及，部分消防員違反指引，沒有遵從火場入口管制程序，顯示消防處充斥精英主義和「大男人」文化。聆訊明（10日）續。

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