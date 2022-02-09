民主派初選案辯方律師拒示身分證阻差罪成　官：肯定被告全心為難警方 (18:12)

被告丘律邦（34歲）為伍展邦律師樓的事務律師；他另涉各一項未能在規定下出示身分證明文件罪、拒絕或故意忽略服從警員命令罪，則獲不提證供起訴。辯方求情時稱，阻撓的時間僅持續約2分鐘，沒涉及身體接觸或武力，冀判處罰款或非監禁式刑罰。裁判官鄭念慈明言不會罰款處理，更警告此類案件一般判監，未必跟從報告判刑。

裁判官裁決時稱，警長黃偉傑曾對被告作4次截查，惟被告自稱是辯方律師，並稱警方無權封鎖該處及要求他出示身分證明文件，他繼續前行並兩度報警求助。法官表示警長證供簡單直接，裁定他為可靠證人，而且該案涉及多個知名的人，多名市民排隊旁聽，認為警方設立封鎖區管制人流是合情合理。

法官續稱，不能單憑被告的衣著外形肯定其身分，警長的職責是確定被告身分才放行，裁定他是正當執行職務。法官表示，被告一開始便指控警方無權設限制區，從沒查詢警方為何設立封鎖區，或提供其他合理解釋為何未能出示文件，故拒絕接納被告的合理辯解，裁定他罪成。