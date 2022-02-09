男保安認律政中心寫「五大訴求」等　判1年感化及賠償3062元 (18:03)

現時報稱無業的被告李彥蔚（34歲），於2020年1月11日至9月3日間，在中環律政中心東座天台損壞1個冷氣機金屬機殼、3支太陽能板架，並在律政中心低層地下損壞兩幅牆壁及兩個水箱。

辯方進一步求情稱，被告承諾繼續服藥治療，兩名精神科醫生均認為被告進展良好，毋須住院；相關報告內容正面，建議判處被告感化12個月，辯方重申被告願意賠償涉案損失。

裁判官葉啓亮引述報告，稱被告智商屬邊緣水平，他患妄想症和精神障礙。被告為訪客量度體溫時，曾與對方爭執，被告向上司投訴後未獲跟進事件。報告又稱，被告聲稱需要量度體溫的真正原因，是為了將資料賣予雜誌社，而被告知道上司不是有意逼害他。

報告顯示，被告已感後悔，他當時受訓斥，加上對上司處理投訴不滿，他心情低落和一時衝動犯案，被告承諾會努力改善。