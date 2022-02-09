男生藏雷射筆罪成上訴駁回　准保釋參加港大法律學院網上面試　官稱情況特殊籲珍惜機會 (17:51)

上訴人為代號CC（案發時16歲），早前已在勞教中心服刑6周，及後獲准保釋等候上訴。上訴方今就刑期上訴方面作陳辭稱，上訴人成績名列前茅，即將入讀大學並修讀法律，下周將進行港大法律學院安排的網上面試，即時拘禁式刑罰會影響其學業，望法庭考慮上訴人的更生。

律政司一方稱，早在上訴人被截停前彌敦道已有人堵路，上訴人一身黑色裝束，背包內有示威者常見裝備，加上被搜出的雷射筆可用作攻擊性武器，法庭不容忽視，強調控罪嚴重須判處阻嚇性刑罰。

法官聽畢陳辭後表示，上訴人的定罪上訴已被駁回，從法理上有眾多不應批出保釋的理由，但關注懲教署能否安排視像系統會面，律政司一方稱懲教署只可安排上訴人到警署進行面試。法官經考慮後批出保釋，強調為情況特別才會通融，下令上訴人交出5萬元現金，3名老師須各自交出3萬元作人事擔保，上訴人不得離港，須交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每天到警署報到及守宵禁令。