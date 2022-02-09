新冠疫情｜醫管局多30醫護職員染疫　涉最少16醫院、門診及輸血服務中心 (17:37)

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業公布，今日（9日）再有30名醫管局醫護人員或職員感染新型冠狀病毒，涉及最少16間公立醫院或普通科門診，以及紅十字會輸血服務中心。其中在東區醫院，一名精神科病房的病人服務助理初步陽性，一名曾由患者照顧的62歲男病人亦初步陽性，正調查兩宗個案是否有關，涉事病房已停收新症。連同上述個案，醫管局3日內已有最少69名醫護或職員染疫。
醫管局員工陽性或初步陽性個案：
．1名醫生：葵涌醫院
．10名護士：東區醫院、瑪嘉烈醫院、南葵涌賽馬會普通科門診診所、明愛醫院伍若瑜夫人普通科門診診所、九龍醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院
．19名病人服務助理、運作助理、行政人員、技術人員、物理治療師、護士學生及外判職員：東區醫院、大口環根德公爵夫人兒童醫院、仁濟醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院、紅十字會輸血服務中心、香港兒童醫院、黃大仙醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、北區醫院、屯門醫院
．無病人因上述個案被列為密切接觸者；10多名職員曾與患者除口罩交談或一同用膳，列為密切接觸者要檢疫
．由於瑪麗醫院及贊育醫院物理治療部有職員初步陽性，今日要暫時關閉及消毒，共50名病人的預約要改期
另外，5名醫院病人入院篩查驗出初步陽性，涉及廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院及律敦治醫院，合共約30名同病格病人列密切接觸者要檢疫。
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