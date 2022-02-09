新冠疫情｜明愛醫院兩名七旬男患者死亡　均有長期病患 (16:59)

●76歲男病人（個案16741）

76歲男病人有長期病患、肺積水、呼吸道感染及癌症，2月9日凌晨4時45分離世，他沒有接種新冠疫苗。

●73歲男病人（個案17498）

73歲男病人有長期病患，2月7日因肺部感染入住明愛醫院監察病房，延至8日凌晨4時45分離世。他去年9月接種兩劑科興疫苗。

兩名病人情況危殆：

●83歲男病人（個案14814），在將軍澳醫院，沒有接種疫苗

●57歲病人（個案16485），在廣華醫院，去年8月已完成打兩針疫苗

3名病人情況嚴重：

●50歲男病人（個案14930）去年8月已完成打兩針疫苗

●56歲男病人（個案15540），在屯門醫院，今年1月打了一針疫苗

●77歲女病人（個案13400），在瑪麗醫院，沒有接種疫苗

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