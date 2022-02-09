新冠疫情｜明愛醫院兩名七旬男患者死亡　均有長期病患 (16:59)

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業今（9日）在疫情記者會，公布明愛醫院有兩名感染新型冠狀病毒患者死亡個案，一宗是今日凌晨逝世的76歲男病人（個案16741），另一宗是昨晚已公布的73歲男病人（個案17498）。此外，李立業表示現時有兩名病人危殆、3名病人情況嚴重。本港累計215名新冠患者死亡。
●76歲男病人（個案16741）
76歲男病人有長期病患、肺積水、呼吸道感染及癌症，2月9日凌晨4時45分離世，他沒有接種新冠疫苗。
●73歲男病人（個案17498）
73歲男病人有長期病患，2月7日因肺部感染入住明愛醫院監察病房，延至8日凌晨4時45分離世。他去年9月接種兩劑科興疫苗。
兩名病人情況危殆：
●83歲男病人（個案14814），在將軍澳醫院，沒有接種疫苗
●57歲病人（個案16485），在廣華醫院，去年8月已完成打兩針疫苗
3名病人情況嚴重：
●50歲男病人（個案14930）去年8月已完成打兩針疫苗
●56歲男病人（個案15540），在屯門醫院，今年1月打了一針疫苗
●77歲女病人（個案13400），在瑪麗醫院，沒有接種疫苗
新冠疫情 相關報道：
相關字詞﹕新冠疫情 新冠疫情 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介