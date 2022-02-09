新冠疫情｜港首次單日個案逾千宗　增1161陽性　800人初陽 (16:34)

院舍個案：

．大角嘴欣穎護老院：一名院友陽性，居於房中，衛生防護中心正檢視多少人要檢疫

．沙田沙角邨中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院：一名院友及一名職員陽性，屬爆發，1樓約50名院友要檢疫

．溫暖護老院：一名73歲男院友陽性（個案17498）並已離世，衛生防護中心正檢視多少人要檢疫（相關報道：明愛醫院兩名七旬男患者死亡 二人均有長期病患）

．深水埗仁濟醫院李衛少琦安老院：一名護理員陽性

．牛頭角扶康會樂華成年人訓練中心暨住宿服務：一名院友及一名職員初步陽性，可能有人要檢疫

良傑樓再多13宗初陽須續強檢一晚

屯門良傑樓發現多13宗初步陽性，涉及12個單位，居民須做多一晚強制檢測。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第五波疫情至今已有逾10間院舍爆疫，呼籲市民、尤其是長者或院舍院友盡快接種新冠疫苗以加強保護。

至於其他新增個案，張竹君指出仍有很多家庭群組，涉及農曆新年前後10多、20人的聚會，全家染疫；其餘個案當中很多患者是家庭主婦或已退休的長者，只去過商場或街市，甚少有其他特別行蹤。她呼籲市民盡量減少外出，如需買餸等亦盡量減少次數。

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