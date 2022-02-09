新冠疫情｜同座有家居檢疫者　白田邨居民：檢疫者不外出「就無乜嘢」　麗翠苑住客稱樓齡新不憂垂直傳播 (15:03)

衛生署昨（8日）起安排新型冠狀病毒患者的密切接觸者和次密接觸者家居檢疫。其中在石硤尾白田邨朗田樓，有住戶須家居檢疫至本月21日。朗田樓高層住戶張小姐指出，留意不到大廈有貼出告示通知有住戶須家居檢疫，但認同如政府所指稱，家居檢疫者不外出「就無乜嘢」，又指出外出已戴兩個口罩，現時買餸亦會「有咁遠繞咁遠」，亦不敢到街市買餸，但新型冠狀病毒個案遍佈全港，防不勝防，認為只是「感覺上安全些」。
朗田樓居民劉女士指出，大廈剛建成及入伙，衛生環境不會太差，反而擔心在排隊檢測期間增加感染風險。她說，昨日在白田社區會堂輪候約5小時才能檢測，即使其大廈有人染疫，也沒有分開輪候，斥「信政府不如信自己」。
長沙灣麗翠苑麗棠閣同樣有住戶須家居檢疫至本月21日。同廈住戶黃先生指出，如果密切接觸者沒症狀，讓他們家居檢疫較「周圍走」理想，至於政府沒公布家居檢疫者的樓層及單位，他認為「將心比己」，問題並不大，又指出大廈樓齡新，不擔心有垂直傳播。另一住客李先生稱，大廈管理處「後知後覺」，是由新聞得知大廈有人染疫，但認為Omicron變種新冠病毒「不是太厲害」，重症者數目不多，他不太擔心，質疑「倉鼠都殺晒，唔通殺埋人咩」。
據政府公布，截至昨中午，38人獲發家居檢疫令，涉17個住戶，分佈在11區。