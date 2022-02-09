方仲賢拒捕及意圖妨礙司法公正罪成還押　官稱很可能判監　涉藏雷筆罪名不成立 (10:55)

浸大學生會前會長方仲賢2019年8月在深水埗涉藏有10支雷射筆被捕，被控在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕等3罪。方仲賢否認控罪受審，今（9日）於區域法院被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立，拒捕罪及意圖妨礙司法公正罪則罪成，案件押後至3月3日求情，待索取背景報告，其間方仲賢還押。
判辭指出，雖然被告方仲賢（23歲）管有10支雷射筆「非常讓人懷疑」，但未能排除他意圖使用雷射筆擾亂警員心神或破壞攝錄鏡頭，而罔顧會否有人受傷。
辯方一度要求索取社會服務令報告，惟法官游德康明言妨礙司法公正控罪嚴重，很可能判處即時監禁，不會考慮社會服務令。方仲賢聞判表現冷靜，他的母親散庭時雙眼通紅，以紙巾拭淚，有旁聽者則高呼「照顧自己、保重呀」等。
方仲賢被控於2019年8月6日，在深水埗鴨寮街和桂林街一帶，管有10個能發出雷射光束的裝置，以及在同日同地抗拒在正當執行職務的警署警長52338林發建；他另涉於偵緝警員8702黃漢鋒檢取其手機為證物前，把手機重新設置，傾向並意圖妨礙司法公正。
方仲賢案 相關報道：
方仲賢案結案陳辭 辯方質疑16個月後加控拒捕罪乃有意「對付被告」（12月29日）
方仲賢涉藏雷射筆等表證成立 准保釋本月29日結案陳辭（12月15日）
方仲賢案辯方質疑警拘捕時沒清晰警誡 警稱或因細聲致片段曾不到完整句子（12月8日）
相關字詞﹕方仲賢 雷射筆 拒捕 公眾地方管有攻擊性武器 編輯推介